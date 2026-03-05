Lanterns | Il primo trailer della serie HBO svela il mistero di Hal Jordan e John Stewart

HBO ha pubblicato il primo trailer della serie live-action “Lanterns”, che sarà disponibile ad agosto 2026. La produzione fa parte del progetto DC Universe di James Gunn e si concentra sui personaggi di Hal Jordan e John Stewart. La serie si inserisce nel nuovo universo narrativo e rappresenta un passo importante per il franchise. Il trailer introduce alcuni dettagli sulla trama e i protagonisti.

Il duo di Lanterne Verdi indaga su un oscuro omicidio nel Nebraska: ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo thriller sci-fi del DCU. Il DC Universe di James Gunn entra ufficialmente nel vivo. HBO ha finalmente rilasciato il primo trailer di "Lanterns", l'attesa serie live-action che debutterà ad agosto 2026. Abbandonate le atmosfere puramente spaziali, la serie si presenta come un teso thriller investigativo che promette di ridefinire il mito delle Lanterne Verdi. La serie ruota attorno alla leggenda Hal Jordan (Kyle Chandler) e alla nuova recluta John Stewart (Aaron Pierre). Invece di pattugliare settori remoti della galassia, i due si ritrovano nel cuore rurale del Nebraska per indagare su un brutale omicidio.