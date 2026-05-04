Resident Evil | disponibile il teaser trailer del nuovo attesissimo film

È stato pubblicato il teaser trailer del nuovo film di Resident Evil prodotto da Sony Pictures e diretto da Zach Cregger, che ha già diretto film come Weapons e Barbarian. Questo nuovo capitolo racconta una storia originale e inedita all’interno della celebre saga. Il trailer offre un primo assaggio delle scene e delle ambientazioni che caratterizzeranno il film, senza rivelare dettagli sulla trama. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

Il teaser trailer di Resident Evil, il nuovo film Sony Pictures diretto da Zach Cregger ( Weapons, Barbarian ) che racconta una storia inedita e originale della celebre saga. Nel cast Austin Abrams ( Weapons, The Walking Dead, Euphoria ), Zach Cherry ( Scissione ), Kali Reis ( True Detective ) e Paul Walter Hauser ( Black Bird, Una pallottola spuntata ). Il film è scritto da Zach Cregger e Shay Hatten. Resident Evil sarà nelle sale italiane dal 17 settembre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Sinossi. Dalla mente del visionario regista Zach Cregger ( Weapons, Barbarian ) arriva una nuova e terrificante interpretazione del franchise di Resident Evil.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Resident Evil: disponibile il teaser trailer del nuovo attesissimo film Notizie correlate Il terrore di Capcom torna al cinema: Zach Cregger firma il nuovo Resident Evil, ecco il teaser trailerDopo il successo di critica e pubblico con Barbarian e il trionfo agli Oscar di Weapons, Zach Cregger accetta la sfida di riportare sul grande... Resident Evil: il teaser trailer italiano svela la terrificante visione di Zach CreggerSony ha rilasciato la versione italiana del primo teaser trailer di Resident Evil, l’atteso ritorno sul grande schermo del leggendario franchise... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Resident Evil Requiem: il minigioco inedito, disponibile a maggio, sarà giocabile una volta completata la campagna; Resident Evil Requiem, il prezzo scende ancora con un'offerta lampo su Amazon; Hanno sbagliato il prezzo?! Resident Evil Requiem a 10€ su PS5; Resident Evil 3 in sconto su Instant Gaming per PC: remake sotto i 6 euro. Resident Evil, il teaser trailer del film [HD]Regia di Zach Cregger. Un film con Austin Abrams, Paul Walter Hauser, kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson. Da giovedì 17 settembre al cinema. mymovies.it Resident Evil torna al cinema: il trailer svela la folle visione del regista di Weapons per il nuovo film horrorScopri tutto sul Resident Evil 2026 di Zach Cregger. Trama originale a Raccoon City, cast con Austin Abrams e analisi del trailer 2026. newscinema.it La saga di Resident Evil torna al cinema! Alla regia troviamo Zach Cregger (Weapons, Barbarian), questa volta la storia non è ispirata a uno dei videogiochi della saga, ma segue le vicissitudini di Bryan (Austin Abrams), un corriere medico che si ritrova involo - facebook.com facebook