Festival di Cannes 2026 | Joan Collins 92 anni ricompare con il solito raccolto voluminoso e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri voti
Il Festival di Cannes 2026 ha aperto i battenti con la partecipazione di Joan Collins, che a 92 anni ha scelto di ripresentarsi sul red carpet con il suo classico raccolto voluminoso e un trucco rosa acceso. L'attrice ha sfoggiato anche altri look di bellezza, attirando l’attenzione dei presenti. L'evento si svolge nella regione della Costa Azzurra, con numerosi ospiti e protagonisti del cinema internazionale pronti a calcare la scena.
È arrivato il momento di alzare il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie correlate
Festival di Cannes 2026, Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri votiÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.
David di Donatello 2026: Bianca Balti con caschetto lucido stile garçonne e gli altri beauty look sul red carpetIl glamour made in Italy arriva sul tappeto rosso per la serata che premia il meglio del cinema italiano.
Argomenti più discussi: Festival di Cannes 2026, al via la 79ª edizione con la cerimonia d'apertura e il primo film: tutto il programma; Tutte le celebrità che vedremo al Festival di Cannes 2026, da Scarlett Johnasson a John Travolta; Festival del Cinema di Cannes 2026, la guida: dai film in concorso agli ospiti; I 15 film che aspettiamo di più al Festival di Cannes.
Star del cinema, celebrità e addetti ai lavori si danno appuntamento in Costa Azzurra per animare, anche con i loro look, il Festival di Cannes 2026 x.com
Festival di Cannes 2026: parata di stelle sulla Croisette, l'Italia resta fuori. Chi vincerà la Palma d'Oro? facebook
L'attrice e produttrice irlandese-etiope Ruth Negga è in giuria per il Festival del Cinema di Cannes 2026, che apre ufficialmente domani (12 maggio!) uno sguardo al suo stile audace e a fantasia! - reddit.com reddit
Festival di Cannes 2026: i 10 film più attesiDa Isabelle Huppert diretta dall'iraniano due volte Oscar Farhadi, a Kristen Steward alla guida bizzarra di Quentin Dupieux ... panorama.it