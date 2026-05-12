Festival di Cannes 2026 | Joan Collins 92 anni ricompare con il solito raccolto voluminoso e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri voti

Il Festival di Cannes 2026 ha aperto i battenti con la partecipazione di Joan Collins, che a 92 anni ha scelto di ripresentarsi sul red carpet con il suo classico raccolto voluminoso e un trucco rosa acceso. L'attrice ha sfoggiato anche altri look di bellezza, attirando l’attenzione dei presenti. L'evento si svolge nella regione della Costa Azzurra, con numerosi ospiti e protagonisti del cinema internazionale pronti a calcare la scena.

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