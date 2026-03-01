Guerra segreta e intelligence di precisione | così con lo zampino della Cia è scattato il blitz su Khamenei

Una operazione segreta coordinata tra gli Stati Uniti e Israele ha portato a un blitz contro il leader supremo iraniano e altri funzionari di alto livello. La morte di Ali Khamenei e di alcuni ufficiali iraniani è avvenuta in seguito a una condivisione di intelligence, secondo fonti ufficiali. L'intervento, descritto come un'azione di precisione, ha coinvolto mezzi militari e tecnologie avanzate.

Iran, Arafi sostituisce Khamenei. E Pezeshkian chiama alla guerra i musulmani La morte della Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e di altri alti funzionari iraniani è avvenuta dopo una stretta condivisione di intelligence tra Stati Uniti ed Israele. Lo riferiscono fonti a conoscenza dell'operazione citate dal New York Times. Secondo le ricostruzioni, la Cia seguiva da mesi gli spostamenti di Khamenei, affinando informazioni sui suoi movimenti e sulle sue abitudini. Alla vigilia dell'attacco, l'intelligence avrebbe individuato un incontro al vertice previsto per sabato mattina in un complesso istituzionale nel centro di Teheran, nell'area in cui si trovano gli uffici della presidenza, della Guida Suprema e del Consiglio di sicurezza nazionale.