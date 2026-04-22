Furbetti del posto barca a Otranto | denunciati in 53 dalla guardia di finanza

In città, molti cercavano di assicurarsi un posto barca a prezzi ridotti, approfittando di alcune pratiche scorrette. La guardia di finanza ha identificato e denunciato 53 persone coinvolte in irregolarità legate all'assegnazione di spazi per imbarcazioni. Gli accertamenti hanno riguardato chi tentava di ottenere o mantenere il posto barca attraverso mezzi non leciti, mentre la disponibilità di tali spazi si è rivelata sempre più limitata.

OTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Tanto più se lo si può fare a prezzi agevolati. Un vero e proprio sistema coordinato per accaparrarsi i privilegi riservati ai residenti: è quanto emerso dall'ultima operazione della guardia di finanza della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Stava per essere urtata da un idrovolante: barca in avaria soccorsa dalla guardia di finanzaIntervento di soccorso nel fine settimana sulle acque del Lago di Como, dove una vedetta della guardia di finanza ha assistito un natante in...