Stava per essere urtata da un idrovolante | barca in avaria soccorsa dalla guardia di finanza

Nel fine settimana, una barca in avaria è stata soccorsa dalle forze della guardia di finanza nel Lago di Como. La vedetta della guardia di finanza ha raggiunto il natante nella zona dell’idroscalo, intervenendo per prestare assistenza. Durante l’operazione, il natante rischiava di essere urtato da un idrovolante che transitava nella zona. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Intervento di soccorso nel fine settimana sulle acque del Lago di Como, dove una vedetta della guardia di finanza ha assistito un natante in difficoltà nella zona dell’idroscalo. L’episodio si è verificato sabato 18 aprile, nelle acque antistanti il comune di Como. Durante un servizio di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate “Follia al seggio!”. Referendum, bloccato dalla Guardia di Finanza: cosa stava facendoUn nuovo episodio riaccende l’attenzione sulle regole di comportamento ai seggi durante il referendum sulla riforma della giustizia. Fatture false e prestito da usura. Imprenditore e commercialisti scoperti dalla Guardia di FinanzaGALLARATE (Varese) Concluse le indagini a carico di due commercialisti e un imprenditore di Gallarate svolte dai finanzieri del Comando provinciale...