Durante la festività pasquale, si svolge a Monte di Procida l'evento dedicato al Casatiello Dolce, con assaggi gratuiti offerti ai partecipanti. La manifestazione si inserisce nella tradizione napoletana legata alla celebrazione pasquale e coinvolge numerosi partecipanti. La festa rappresenta un momento di condivisione e tradizione locale, con la presenza di stand dedicati alla degustazione del dolce tipico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 28 marzo 2026, a partire dalle ore 17:00, il Laboratorio delle Arti di via Torrione, a Monte di Procida, ospiterà l’attesissimo evento “Re Casatiello”, dedicato alla dolce variante di una delle specialità più amate della Pasqua. Questo evento celebra non solo la tradizione gastronomica del territorio, ma anche l’impegno delle nuove generazioni nel preservare le radici culinarie locali. La competizione vedrà l’entrata in scena di pasticcieri dilettanti pronti a sfidarsi per il titolo di “re” del casatiello dolce. Ogni concorrente avrà l’opportunità di mostrare la propria creatività e abilità, presentando dolci unici che rappresentano la cultura e le tradizioni di Monte di Procida. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Festa del Casatiello Dolce: assaggi gratuiti per tutti nella tradizione pasquale napoletana!

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