La cappelletta dei Bravi torna al suo splendore | approvato il restauro del simbolo manzoniano

La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto di restauro e riqualificazione della cappelletta dei Bravi, un tabernacolo con lapidi commemorative legate a I Promessi Sposi. La struttura si trova lungo il muro di contenimento di via Tonio e Gervasio, nel quartiere di Acquate. L'intervento mira a riportare alla luce il simbolo manzoniano presente in quella zona.

Stanziati 110mila euro per riqualificare il tabernacolo e le lapidi dei Promessi Sposi in via Tonio e Gervasio: un iter lungo anni trova finalmente il suo punto di svolta La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto di restauro e riqualificazione della cosiddetta "cappelletta dei bravi", il tabernacolo con le lapidi commemorative dedicate a I Promessi Sposi situato lungo il muro di contenimento di via Tonio e Gervasio, nel quartiere di Acquate. Un passo atteso da anni, considerato che il manufatto versava in condizioni di degrado già segnalate dai cittadini nel 2018, e che restituisce finalmente prospettiva concreta a uno dei luoghi simbolo della tradizione manzoniana lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - La cappelletta dei Bravi torna al suo splendore: approvato il restauro del simbolo manzoniano Articoli correlati Torna al suo splendore la “Fontana delle ancore”: restaurato il simbolo di piazza CairoliDopo mesi al buio, il monumento brindisino torna al suo lustro originario grazie a un investimento comunale di 13mila euro. Dopo il restauro torna all’antico splendore la statua del MarguttoE’ tornata al suo antico splendore, dopo una serie di interventi di restauro, la statua del Margutto, conservata ed esposta nella Pinacoteca Civica... Una raccolta di contenuti su La cappelletta dei Bravi torna al suo... Argomenti discussi: La cappelletta dei Bravi torna al suo splendore: approvato il restauro del simbolo manzoniano; Lecco, cappelletta dei bravi: approvato il progetto di restauro. Lecco, si restaura la cappelletta dei braviAl termine di un iter autorizzativo articolato, il progetto approvato intende restituire pieno decoro al sito, valorizzandone la vocazione culturale e turistica. Gli interventi riguarderanno il ... corrieredilecco.it