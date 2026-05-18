Lady Louise Windsor, figlia di 22 anni di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo, ha avviato un nuovo impiego retribuito senza privilegi ufficiali. Oltre a frequentare l'università e a prestare servizio volontario nell’esercito, la giovane ha deciso di dedicarsi a questa attività lavorativa, che si aggiunge alle sue esperienze già in corso. La notizia è stata resa nota la settimana scorsa, e rappresenta un passo importante nella sua vita, considerando anche il suo coinvolgimento in studi e servizi pubblici.

C’è da dire che, con le mani in mano, Lady Louise Windsor non ci sa proprio stare. Oltre a essere già una studentessa universitaria e a prestare volontariamente servizio nell’esercito, la settimana scorsa la figlia maggiore di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo ha iniziato un nuovo lavoro. Un lavoro del tutto ordinario, per il quale non ha ricevuto alcun trattamento speciale da parte della famiglia reale. Nessun aiuto o agevolazione in quanto nipote di re Carlo. Niente di niente. Ma la cosa non deve sorprendere: Louise Windsor è la stessa persona che, prima di iniziare la St.Andrew University, aveva lavorato nell’anonimato in un vivaio e, di ritorno a casa con un treno, si era seduta per terra nel vagone come una teenager qualunque. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lady Louise Windsor, figlia 22enne di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo, ha un nuovo lavoro, retribuito e senza privilegi

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Lady Louise Windsor FINALLY Accepts HRH Title Becomes a Princess After King Charles Big Announce

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