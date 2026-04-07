Pasqua a Windsor | assente Sofia di Edimburgo presenti due new entry nella royal family | Harriet Sperling e la figlia Georgina Leggi Amicait

A Windsor si sono riuniti i membri della famiglia reale britannica per le celebrazioni pasquali, con alcune assenze significative. Quest’anno, non era presente la principessa Sofia di Edimburgo, mentre sono state viste due new entry: Harriet Sperling e la figlia Georgina, che hanno partecipato alle funzioni religiose. Si sapeva già che alcune principesse, coinvolte in scandali passati, non avrebbero preso parte agli eventi.

C’era molta attesa, quest’anno, per la Pasqua dei Windsor. Data per certa l’assenza di Eugenia e Beatrice – indirettamente coinvolte nello scandalo Epstein – molti si chiedevano chi avrebbe sfilato, rappresentando la royal family britannica. E se non c’era dubbio sulla partecipazione di re Carlo e della regina Camilla, più incerta era la famiglia Wales: William, Kate, e i loro tre figli, negli ultimi due anni rimasti lontano dalle scene. William e Kate: un ritorno da protagonisti. Invece, William e Kate non solo sono tornati a mostrarsi con la famiglia reale a Pasqua ma lo hanno fatto in grande stile, indiscussi protagonisti della sfilata verso la Cappella di San Giorgio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pasqua a Windsor: assente Sofia di Edimburgo, presenti due new entry nella royal family: Harriet Sperling e la figlia Georgina. Leggi Amica.it

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