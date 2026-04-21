Si arrampica sulla Piramide della Luna in Messico spara sui turisti poi si suicida | morta 32enne 13 feriti

Una donna di 32 anni ha perso la vita e altre 13 persone sono rimaste ferite dopo che un uomo si è arrampicato sulla Piramide della Luna, nel sito archeologico di Teotihuacán in Messico, e ha sparato sulla folla presente. Dopo aver fatto fuoco, il soggetto si è tolto la vita, lasciando dietro di sé un evento improvviso e drammatico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Paura nel famoso sito archeologico di Teotihuacán, in Messico: un uomo si è arrampico sulla Piramide della Luna e ha sparato sulla folla, uccidendo una turista canadese di 32 anni e ferendo altre 13 persone. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Messico, uomo spara in sito archeologico Teotihuacan: una donna morta e 13 feritiE’ salito a un morto e 13 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta presso il sito archeologico di Teotihuacan in Messico, dove un uomo armato in... Messico, spara ai turisti davanti alle piramidi azteche: un morto e sei feritiUn uomo armato ha aperto il fuoco presso le storiche piramidi azteche di Teotihuacán, in Messico, uccidendo un turista e ferendone altri sei nel sito... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Messico, si arrampica su una piramide a Teotihuacán e spara: morta una turista canadese; Messico, si arrampica su una piramide a Teotihuacán e spara: morta una turista canadese; Messico spara tra la folla alle piramidi di Teotihuacan | morto turista canadese. Sparatoria a Teotihuacán: morti e feriti tra i turisti alla Piramide della LunaPaura e caos tra i turisti nel cuore di uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Una violenta sparatoria ha colpito Teotihuacán, provocando morti e numerosi feriti nella zona della celebre Pir ... msn.com Messico, si arrampica su una piramide a Teotihuacán e spara: morta una turista canadeseL’attacco è accaduto in uno dei siti archeologici più iconici del Paese. Dopo l’aggressione l’uomo si è tolto la vita ... msn.com Strage a Teotihuacan, spara dalla Piramide della Luna e poi si uccide Una donna canadese è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico. L’aggressore, un uomo armato, ha aperto il fuoco dalla cima della Piramide d - facebook.com facebook Uomo spara dalla Piramide della Luna a Teotihuacan in Messico: uccisa turista canadese x.com