Finge un controllo e tenta la truffa in casa | anziana aggredita ladro in fuga

A Bologna, una donna anziana è stata aggredita nella propria abitazione da un uomo che si era presentato alla porta con un pretesto per entrare. Dopo aver convinto la vittima a mostrargli i gioielli, il malintenzionato ha tentato di commettere una truffa e si è dato alla fuga. La donna ha riportato ferite leggere dopo l'aggressione, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Momenti di paura a Bologna, dove una donna è stata aggredita nella propria abitazione da un uomo che si era presentato alla porta con una scusa per entrare e convincerla a mostrargli i gioielli custoditi in casa. L’episodio è avvenuto ad ora di pranzo del 13 aprile e ha richiesto l’intervento dei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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