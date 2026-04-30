Il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che prevede l'inserimento di quattro milioni di euro destinati a nuovi investimenti. La delibera è stata discussa e approvata senza modifiche, rendendo ufficiale l'assegnazione di questa somma per progetti ancora da definire. La decisione riguarda l'incremento delle risorse disponibili per attività e interventi pubblici nel territorio comunale.

Quattro milioni di euro da investire. A tanto ammonta l’ultima variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale. Una quota importante delle risorse è stata destinata al tema della casa, con 1 milione rivolto alle case Erp, di cui 100 mila euro riservati agli alloggi parcheggio. Tra gli stanziamenti più rilevanti figurano infatti quelli destinati agli accordi quadro per gli impianti sportivi, con risorse importanti che consentono di proseguire negli interventi di sistemazione, riqualificazione e risanamento delle strutture. A questi si affiancano opere puntuali, come la manutenzione straordinaria del parquet del Palasport e gli interventi sugli impianti e sui presidi di sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Altri quattro milioni di investimenti. Via libera alla variazione di bilancio

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