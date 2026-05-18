A Tavarnuzze, il paese si è riunito per ricordare Dimitri Tempesti, il pilota deceduto in un incidente in pista. Le strade sono state percorse da lacrime e commozione mentre la comunità si stringeva intorno ai familiari e agli amici. Le persone hanno descritto il pilota come una persona dal carattere gentile, sempre pronto a sorridere e a offrire il proprio aiuto. La perdita ha lasciato un vuoto tra coloro che lo conoscevano e lo avevano incontrato nel corso degli anni.

Firenze, 18 maggio 2026 – “Quando lo vedevi passare in paese, non potevi che sorridere. Perché Dimitri era un gigante buono, di grande cuore, generoso e gentile. Una persona buona”. Paolo Magnelli, consigliere comunale delegato allo sport, è stato compagno di classe di Dimitri Tempesti, 60 anni, morto per un incidente durante una gara di moto al circuito romano di Vallelunga. "Era la sua grande passione". “Fin da piccolo è sempre stata la sua grande passione. Ha perso la vita nel fare ciò che amava di più” dice l’amico Paolo. Aveva rilevato ormai da tempo la Tempesti Tende, avviata dal padre. E ne aveva fatto una fiorente ditta di tendaggi: tutti a Tavarnuzze hanno una tenda realizzata da Dimitri e dal suo staff. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Dimitri Tempesti, Tavarnuzze in lacrime per il pilota morto in pista. “Il nostro gigante buono”

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