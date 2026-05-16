Incidente a Vallelunga muore il pilota fiorentino Dimitri Tempesti Inutili i soccorsi in pista

Un incidente si è verificato oggi a Vallelunga che ha causato la morte del pilota fiorentino Dimitri Tempesti, nato nel 1966. Nonostante i tentativi di soccorso in pista, le ferite riportate si sono rivelate fatali. La notizia ha suscitato dolore tra appassionati e addetti ai lavori, che si sono riuniti nel ricordo del pilota. La pista rimane sotto osservazione mentre le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie.

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Firenze, 16 maggio 2026 – Lutto nel mondo delle corse. E’ morto Dimitri Tempest i, pilota fiorentino classe 1966. Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, durante una gara sul circuito di Vallelunga, in provincia di Roma. Si trattava del primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Tempesti, dalle prime informazioni, è incappato in un violento highside all'uscita della curva Roma nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup. Tempestivamente soccorso dal personale medico, Tempesti è deceduto a seguito dei danni riportati nell'impatto. “La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal Presidente FMI Giovanni Copioli, e il Gentlemen's Motor Club Roma - si legge in una nota – si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team (LBT Squadra Corse) in questo momento così duro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente a Vallelunga, muore il pilota fiorentino Dimitri Tempesti. Inutili i soccorsi in pista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento New York, incidente in pista tra aereo e camion: morti pilota e co-pilota. Chiuso l’aeroporto LaGuardiaRoma, 23 marzo 2026 - L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a un incidente in pista con un veicolo. Studente muore durante gita scolastica a Firenze: inutili i soccorsiFirenze, 11 aprile 2026 – Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze. Dimitri Tempesti, morto in un incidente in moto a Vallelunga: stava disputando il Trofeo RR CupDimitri Tempesti, fiorentino classe '66, è incappato questo pomeriggio in un violento highside all'uscita della curva Roma nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup nell'autodromo ... corriereadriatico.it Motociclismo, morto il pilota Dimitri Tempesti: il dramma sul circuito di VallelungaTragico incidente durante le qualifiche della Coppa Italia: il centauro 60enne disarcionato dalla moto all’uscita da una curva. Inutili i soccorsi ... corriere.it