Firenze | muore il pilota di moto Dimitri Tempesti Era in pista a Vallelunga
A Vallelunga, nel corso del primo evento della Coppa Italia 2026, è deceduto il pilota di moto di origine fiorentina, nato nel 1966. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 16 maggio 2026 durante una sessione di gara. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, il pilota non è stato più recuperabile. La notizia ha suscitato commozione tra gli appassionati di motociclismo e gli addetti ai lavori.
ROMA – Lutto nel mondo del motociclismo italiano. A Vallelunga (Roma) nel corso del primo appuntamento della Coppa Italia 2026 e’ morto oggi pomeriggio, 16 maggio 2026, Dimitri Tempesti, fiorentino classe ’66. Il pilota è incappato in un violento highside all’uscita della curva Roma nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup. Tempestivamente soccorso dal personale medico, Tempesti è deceduto a seguito delle gravi ferite riportati nel violento impatto. La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal Presidente FMI Giovanni Copioli, e il Gentlemen’s Motor Club Roma si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team (LBT Squadra Corse) in questo momento così duro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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