Firenze | muore il pilota di moto Dimitri Tempesti Era in pista a Vallelunga

A Vallelunga, nel corso del primo evento della Coppa Italia 2026, è deceduto il pilota di moto di origine fiorentina, nato nel 1966. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 16 maggio 2026 durante una sessione di gara. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, il pilota non è stato più recuperabile. La notizia ha suscitato commozione tra gli appassionati di motociclismo e gli addetti ai lavori.

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