La statua di Padre Pio a Macerata Campania ha una macchia rossa sotto l'occhio e la Curia l'ha portata via per analizzarla

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 aprile, a Macerata Campania, una statua di Padre Pio è stata rimossa dalla Curia dopo che è stata riscontrata una macchia rossa sotto l'occhio. I fedeli hanno riferito di aver assistito a un evento considerato prodigioso, mentre il parroco ha invitato alla prudenza. La Diocesi ha deciso di portare via la statua per analizzarla, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risultati delle analisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È successo il 18 aprile. I fedeli parlano di prodigioso evento, il parroco ha invitato i fedeli alla prudenza e la Diocesi ha portato via la statua oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Miracolo nel Casertano, San Pio sta piangendo. La Chiesa: «Serve cautela»

Video Miracolo nel Casertano, San Pio sta piangendo. La Chiesa: «Serve cautela»

Sullo stesso argomento

Trovata la donna che ha decapitato la statua di Padre Pio a Frosinone: è una 59enne con problemi mentaliPolizia e carabinieri hanno individuato la donna grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Nasce la ‘stanza della rabbia’ nel tennis, l’ha inaugurata il torneo femminile di Austin: che cos’èIl torneo WTA di Austin ha inaugurato all'inizio di questa settimana la 'rage room' per le giocatrici: a che cosa serve questo spazio.

padre pio la statua di padreLa statua di Padre Pio piange. E i programmi Rai e Mediaset corrono a Macerata CampaniaCASERTA – Ottimo cibo per i programmi pomeridiani la storia delle lacrime dalla volto della statua di Padre Pio che si trova dinanzi alla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casalba, frazione di Mace ... casertace.net

padre pio la statua di padreLa statua di Padre Pio a Macerata Campania ha una macchia rossa sotto l’occhio e la Curia l’ha portata via per analizzarlaÈ successo il 18 aprile. I fedeli parlano di prodigioso evento, il parroco ha invitato i fedeli alla prudenza e la Diocesi ha portato via la statua oggi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web