La statua di Padre Pio a Macerata Campania ha una macchia rossa sotto l'occhio e la Curia l'ha portata via per analizzarla

Il 18 aprile, a Macerata Campania, una statua di Padre Pio è stata rimossa dalla Curia dopo che è stata riscontrata una macchia rossa sotto l'occhio. I fedeli hanno riferito di aver assistito a un evento considerato prodigioso, mentre il parroco ha invitato alla prudenza. La Diocesi ha deciso di portare via la statua per analizzarla, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risultati delle analisi.

È successo il 18 aprile. I fedeli parlano di prodigioso evento, il parroco ha invitato i fedeli alla prudenza e la Diocesi ha portato via la statua oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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