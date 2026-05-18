A Roma è stato riaperto il Museo Laboratorio della Mente, situato nel Padiglione 6 del parco di Santa Maria della Pietà. L’edificio, che in passato ha ospitato il manicomio della città per quasi cento anni, è stato sottoposto a un restauro che ha consentito la riapertura al pubblico. La struttura rappresenta ora uno spazio dedicato alla memoria e alla cultura della salute mentale, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare un luogo storico della capitale.

Riaperto a Roma il ’Museo Laboratorio della Mente’ al Padiglione 6 del parco di Santa Maria della Pietà che, per quasi un secolo, ha ospitato il manicomio della Capitale. L’evento ha segnato la fine di complessi lavori di recupero e ampliamento iniziati nel gennaio 2022, realizzati con fondi Pnrr (960mila euro) e regionali (855mila euro). Il Museo, nato nel 2000, è un’eccellenza internazionale nel panorama dei ’musei di narrazione’. Il sodalizio artistico con Studio Azzurro ha dato vita a un allestimento multimediale e immersivo. L’obiettivo è trasformare la storia dell’ex manicomio in uno strumento dinamico per combattere l’esclusione sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Laboratorio della Mente’. La riapertura dopo il restauro

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