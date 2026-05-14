Santissimo Sacramento Fermo anche il restauro della chiesa dopo il sisma

C’è incertezza e preoccupazione riguardo ai lavori di restauro della chiesa del Santissimo Sacramento, colpita dal recente terremoto. Mentre si attendono aggiornamenti, si conferma che i lavori di ripristino sono temporaneamente sospesi. La chiesa rimane chiusa al pubblico e non ci sono indicazioni sui tempi di ripresa degli interventi. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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C’è incertezza, e profonda preoccupazione, sul restauro della chiesa del Santissimo Sacramento. Lo straordinario scrigno del Cinquecento – unico resto del tempio primitivo e in relazione diretta con la basilica di san Giovanni in Laterano a Roma – è chiuso dal novembre del 2022, all’indomani della forte scossa che tanti danni ha provocato al capoluogo delle Marche. Alla fine dello scorso anno qualcosa sembrava essersi mosso, a partire da un prezioso progetto di restauro dedicato al recupero delle opere pittoriche contenute all’interno, un intervento collegato al recupero statico della chiesa che divide piazza della Repubblica da piazza Kennedy.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santissimo Sacramento. Fermo anche il restauro della chiesa dopo il sisma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ex Chiesa della Carità e San Domenico. Taglio del nastro dopo il lungo restauroL’imponente operazione di recupero che ha interessato il complesso del Chiostro di San Domenico e dell’ex Chiesa della Carità, è uno degli... Albergheria, piano d'intervento per il recupero della chiesa del Santissimo CrocifissoDa simbolo di degrado e illegalità a fulcro di cultura, arte e rinascita sociale.