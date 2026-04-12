Rider accoltella un collega 28enne a Milano arrestato per tentato omicidio | il video dell'aggressione

A Milano, in zona Porta Venezia, un rider di 29 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un coltello un collega di 28 anni durante una discussione. La lite si è svolta in strada e l'aggressione è stata ripresa in un video. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato l'aggressore. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Un rider di 29 anni è stato arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato un collega 28enne al culmine di una lite in zona Porta Venezia a Milano. Grazie alle immagini delle telecamere, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'aggressione.🔗 Leggi su Fanpage.it Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Acireale (CT), 39enne accoltella 5 volte il compagno dell'ex per motivi di "gelosia", arrestato per tentato omicidio - VIDEOL'aggressione è avvenuta a seguito di una confronto verbale fra il 39enne e il nuovo compagno della sua ex.