A Pavia, una donna ha aggredito la compagna con un bastone in legno e ha tentato di strangolarla usando un guinzaglio. La vittima, per sottrarsi alla violenza, si è gettata dal balcone dell’appartamento al primo piano e ha poi chiamato il 112. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza domestica. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Ha colpito la compagna con un bastone in legno e poi ha tentato di strangolarla con un guinzaglio. La giovane vittima a quel punto per salvarsi si è gettata dal balcone dell’appartamento al primo piano e ha poi chiamato il 112. E’ successo nella notte del 19 aprile a San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia. Dopo l’allarme della ragazza, sono intervenute le Volanti della polizia. La storia di un mancato, per fortuna, femminicidio avvenuta all’interno di un amore lesbico. Nell’appartamento trovate le armi per l’aggressione. Nell’appartamento della coppia gli agenti hanno identificato la compagna della vittima, una ragazza di 23 anni e sequestrato gli oggetti usati per l’aggressione, tra cui il bastone e il guinzaglio, tutti con “evidenti tracce della colluttazione”, sottolinea in una nota la Questura di Pavia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Donna tenta di uccidere la sua compagna con un guinzaglio a Pavia: tragedia sfiorata

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