Riduce in fin di vita una barista e poi si barrica in casa Carabinieri sul posto trattative per la resa

Lunedì di tensione a Rocca di Papa, nei Castelli Romani, dove un uomo ha accoltellato una donna, una barista, riducendola in fin di vita. Dopo l'aggressione, si è rifugiato all’interno della propria abitazione e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, avviando trattative per convincerlo a uscire. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di polizia continuano nella zona.

Si è barricato in casa dopo aver colpito una donna, una barista. Lunedì di paura a Rocca di Papa, in provincia di Roma, nella zona dei Castelli Romani. Questa mattina in piazza Valeriano Gatta, al bar Il Carpino, si è verificata una aggressione ai danni della titolare del locale, una 61enne.🔗 Leggi su Romatoday.it

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