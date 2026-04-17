Quando l’arte smette di stare ferma | a Milano il visitatore diventa l’opera

A Milano, un’installazione artistica trasforma l’esperienza dei visitatori in qualcosa di interattivo. Nel cuore della città, un chiostro ospita un’opera che coinvolge direttamente chi la osserva, creando un’interazione tra spazio e pubblico. L’installazione sfrutta sensori e tecnologie per rispondere ai movimenti e ai suoni dei visitatori, rendendo ciascuno parte integrante dell’opera stessa. La mostra si inserisce tra le iniziative che uniscono arte e tecnologia, offrendo un’esperienza nuova e coinvolgente.

Immaginate di entrare in un chiostro del centro di Milano e di sentire che qualcosa, nell’aria, reagisce a voi. Non alla vostra presenza generica, anonima, da pubblico qualunque — ma proprio a voi, al vostro gesto, alla parola che scegliete di pronunciare o di sfiorare con le dita. L’installazione Y.O.U. Your Own Universe, ospitata a Palazzo Moscova durante la Milano Design Week 2026 (dal 20 al 26 aprile), firma uno dei momenti più radicali del Fuorisalone di quest’anno: un’opera che non si guarda ma si abita, non si contempla ma si trasforma nel momento stesso in cui la si attraversa. Arte interattiva e intelligenza artificiale al Fuorisalone 2026.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Quando l’arte smette di stare ferma: a Milano il visitatore diventa l’opera Notizie correlate Leggi anche: Quando un figlio smette di stare bene: il boom invisibile della psichiatria adolescenziale 8000 padovani a rischio: quando il gioco smette di essere un passatempo e diventa una dipendenzaC’è chi comincia con una schedina, chi con un gratta e vinci, chi con una slot o una puntata online. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Le 19 mostre d’arte più belle da vedere a Milano durante l’Art Week e il Salone del Mobile; I tempi siamo noi: quando l’arte indaga il mistero dell’anima; Phillips porta l’asta in scena alla Milano Art Week; L'ansia, il quite quitting e la cultura dell'iperperformance in una mostra a Milano. Milano Tattoo Convention. L’arte, i colori e...MourinhoMilano si tinge d’inchiostro. Da venerdì a domenica Super Studio Maxi ospiterà la 29esima Milano Tattoo Convention: a Moncucco oltre 500 tatuatori da ogni angolo della Terra. Nato negli anni ‘90 ... ilgiorno.it Milano da Vedere added a new photo. - Milano da Vedere facebook Ancora un’operazione interforze a Rogoredo, a Milano, contro criminalità e degrado. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e agenti delle Polizie Locali di Milano e di San Donato Milanese. Passate al setaccio l’area boschiva, la stazione fer x.com