Arte musica e letteratura alla Rsa Airoldi e Muzzi con il progetto L' Abbraccio

Alla Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco si è tenuto il progetto “L’Abbraccio”, che ha portato arte, musica e letteratura all’interno della chiesa del Redentore e di Santa Caterina. L’evento ha coinvolto attivamente gli spettatori, rendendoli protagonisti delle iniziative. La manifestazione si è svolta in un ambiente religioso, nel rispetto delle tradizioni e della partecipazione del pubblico presente.

Coniugare arte, musica e letteratura, rendendo protagonisti attivi dell’evento gli spettatori. È questo in sintesi l’originalità del progetto “L’Abbraccio”, andato in scena presso la Chiesa del Redentore e di Santa Caterina della Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco. "L’idea è nata da un concerto tenuto in occasione dell’edizione 202425 di Capolavoro per Lecco, dove siamo stati chiamati ad interagire con una serie di opere di pittura e scultura - spiega Annunciata Volontè, della corale ‘Ad Libitum’ - L’esperienza è stata molto ricca e ha portato la nostra direttrice ad interrogarsi su un nuovo modo di esprimere il nostro canto, legando la musica con l’arte e la letteratura e favorendo il coinvolgimento diretto del pubblico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Festa per i 102 anni di Maddalena. Nel 2025 sei compleanni centenari all'Airoldi e Muzzi, tutte donne Letteratura su TikTok: la professoressa Carla Lattanzi porta i grandi classici sui social con il progetto Capsule di LetteraturaLa docente Carla Lattanzi usa TikTok per insegnare letteratura, mostrando le debolezze dei grandi autori e riavvicinando giovani e adulti alla...