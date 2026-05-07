Il 7 maggio si sono diffuse le pagelle di “La Volta Buona”, con Romina valutata con un voto 4 e Chiofalo che ha ricevuto un 2 dopo un recente intervento. Nel frattempo, si è tornati a parlare di tensioni familiari nel mondo dello spettacolo, in particolare nel caso tra Al Bano e Romina. Caterina Balivo ha ripreso a commentare la vicenda, pochi giorni dopo aver affrontato altri dissidi tra personaggi noti.

Caso Al Bano e Romina ma non solo. Caterina Balivo torna dopo pochi giorni a parlare di dissidi familiari nel mondo dei Vip. In studio Jasmine Carrisi, che si è espressa sul legame tra suo padre e l’ex moglie e partner. Spazio poi al ricordo di Sandro Giacobbe e ai rischi della chirurgia estetica. Romina Power sotto accusa. Voto: 4. Al Bano e Loredana Lecciso non stanno insieme da pochi mesi, anzi. Sono una coppia consolidata, che ha messo al mondo dei figli. Nonostante ciò, però, lei si ritrova ancora sotto accusa da moltissimi fan e non solo. Caterina Balivo ha mandato in onda una vecchia clip, che mostra Al Bano e Romina cantare insieme, con il pubblico di Antonella Clerici che pretende un bacio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 7 maggio: Romina sotto accusa (4), nuovo intervento per Chiofalo (2)

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