Ucraina Leopoli sotto attacco droni colpiscono il centro della città | Danni a sito Unesco
Leopoli, città ucraina, è stata colpita da un attacco con droni che ha interessato il centro urbano, causando danni a un edificio riconosciuto dall'Unesco. Durante l'attacco sono stati colpiti anche alcuni palazzi civili, mentre si registrano danni materiali significativi nell'area centrale della città. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali vittime.
Violento attacco russo colpisce il centro della città, distrutto un edificio patrimonio dell'Unesco. I droni hanno colpito anche palazzi civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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