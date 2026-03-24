Ucraina Leopoli sotto attacco droni colpiscono il centro della città | Danni a sito Unesco

Leopoli, città ucraina, è stata colpita da un attacco con droni che ha interessato il centro urbano, causando danni a un edificio riconosciuto dall'Unesco. Durante l'attacco sono stati colpiti anche alcuni palazzi civili, mentre si registrano danni materiali significativi nell'area centrale della città. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali vittime.