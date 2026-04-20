Anziani raggirati da finto carabiniere truffa da 40 mila euro | 33enne napoletano arrestato prima di ripartire

Un uomo di 33 anni è stato arrestato prima di poter lasciare la città, coinvolto in una truffa ai danni di un'anziana. Si era presentato alla porta di casa fingendosi un carabiniere, mostrando un tesserino e sorridendo, con l’intento di introdursi nell’abitazione. La truffa ha portato a un furto di circa 40.000 euro. La polizia ha intercettato l’uomo prima che potesse scappare, recuperando parte del denaro trafugato.

Si era presentato alla porta, sorridente e con un tesserino identificativo, spacciandosi per un perito dei carabinieri, ma il suo obiettivo in realtà era un altro: svaligiare l’appartamento di un’anziana. La guardia di finanza di Palermo ha arrestato la scorsa settimana un napoletano di 33 anni.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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