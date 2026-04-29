Monteriggioni tenta la truffa del finto carabiniere | arrestato un 18enne

Un diciottenne è stato arrestato a Monteriggioni mentre tentava di truffare un’anziana con la scusa di essere un carabiniere. L’uomo si è presentato come un ufficiale e ha cercato di convincere la vittima a consegnargli dei soldi, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine prima di riuscire nel suo intento. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Siena, 29 aprile 2026 - Tenta la truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana, ma viene arrestato in flagranza. È accaduto ieri a Monteriggioni, dove i militari della Stazione locale hanno fermato un cittadino tunisino di 18 anni, residente nell’avellinese, con l’accusa di tentata truffa aggravata. Tutto è partito dalla segnalazione al 112 da parte di una donna di 71 anni. L’anziana era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma che, con tono allarmante, le aveva raccontato che il marito si trovava trattenuto in caserma perché ritenuto responsabile di una rapina in banca. Poco dopo, il truffatore aveva annunciato l’arrivo di un presunto collega, un fantomatico “assistente Molinari”, incaricato di ritirare i monili in oro presenti in casa per una verifica con la refurtiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monteriggioni, tenta la truffa del finto carabiniere: arrestato un 18enne Notizie correlate Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni: arrestatoMONTERIGGIONI – La truffa del finto carabiniere a Monteriggioni finisce prima ancora di iniziare grazie alla prontezza di una anziana e... Casertano in 'trasferta' arrestato mentre tenta la truffa del finto carabiniere a 87enneIl 41enne, originario della provincia di Caserta e residente nel Napoletano, è stato bloccato dai militari proprio mentre cercava di farsi consegnare... Contenuti utili per approfondire FINTO CARABINIERE TENTA TRUFFA A UN'ANZIANA A MONTERIGGIONI: ARRESTATOIntervento dei carabinieri a Monteriggioni dopo la segnalazione della vittima: fermato un 18enne di origine tunisina e residente nell’avellinese Tentata truffa ai danni di un’anziana sventata grazie a ... oksiena.it Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni: arrestatoMONTERIGGIONI - La truffa del finto carabiniere a Monteriggioni finisce prima ancora di iniziare grazie alla prontezza di una anziana e all’intervento immediato dei militari. I carabinieri arrestano u ... msn.com