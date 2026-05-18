La sveglia di Brunori Sas Musica all’alba per duemila

La domenica mattina a Fano è iniziata presto, prima che il sole sorgesse, con l’aria ancora fresca e il profumo di mare nell’aria. In Largo Rastatt c’erano già molte persone, mentre la città si preparava ad accogliere l’evento musicale di Brunori Sas, che ha coinvolto circa duemila spettatori. La manifestazione ha visto la presenza di pubblico di varie età, tutti pronti ad ascoltare la musica all’alba. La piazza si è riempita rapidamente, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

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La domenica fanese è cominciata prima del sole, con l’aria ancora frizzantina, il profumo di salsedine e il Largo Rastatt già pieno di gente. Giovani e meno giovani, famiglie, curiosi, appassionati di musica: tutti in piedi all’alba per ascoltare Brunori Sas in Sassonia, nel concerto che ha inaugurato la giornata finale di Sopravènto, il festival musicale dedicato al mare e alla pesca, organizzato da Rebel House. "Ringrazio Colapesce e Dimartino per avermi coinvolto in un evento alle 6 del mattino – ha esordito il cantautore calabrese –, io non mi sarei mai alzato all’alba per venirmi a sentire. Le poche volte che mi sono alzato all’alba sono state per la gita scolastica a Pompei e per le analisi del sangue". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sveglia di Brunori Sas. Musica all’alba per duemila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Fano si sveglia sulle note di Brunori Sas: duemila persone all’alba in SassoniaFano (Pesaro e Urbino) domenica 17 maggio 2026 – C’è chi la domenica mattina spegne la sveglia e si gira dall’altra parte. La Confessione chiude con Monica Maggioni e Brunori SasPeter Gomez torna questa sera, sabato 18 aprile, con l’ultimo appuntamento stagionale de La Confessione, il programma di interviste biografiche in... Fano si sveglia sulle note di Brunori Sas: duemila persone all’alba in Sassonia dlvr.it/TSZjTw ? ? x.com Fano si sveglia sulle note di Brunori Sas: duemila persone all’alba in SassoniaUna domenica iniziata alle 7 tra musica, aria frizzantina e brioches finite nei locali. Largo Rastatt pieno per il concerto finale di Sopravènto, il festival a firma Colapesce Dimartino dedicato al ma ... msn.com SOS Palestina 2! Si aggiungono Brunori Sas, Maria Elena Delia e CletLa lineup di S.O.S. PALESTINA2!, il grande concerto ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere nelle attività di soccorso ... fourzine.it