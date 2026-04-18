La Confessione chiude con Monica Maggioni e Brunori Sas

Da davidemaggio.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Peter Gomez torna questa sera, sabato 18 aprile, con l’ultimo appuntamento stagionale de  La Confessione, il programma di interviste biografiche in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 18 aprile 2026. In apertura di puntata, intervista alla giornalista Monica Maggioni, che racconterà al direttore del sito de  Il Fatto Quotidiano  la sua lunga carriera in Rai: prima come inviata di guerra in Medio Oriente e negli Stati Uniti, dove ha seguito le presidenziali di Bush e Obama; poi come presidente Rai e unica donna, finora, ad aver diretto il Tg1. Maggioni parlerà anche delle sue attuali esperienze televisive su Rai 3, alla conduzione di  In Mezz’ora e di  Newsroom, in partenza lunedì in prima serata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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