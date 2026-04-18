Peter Gomez torna questa sera, sabato 18 aprile, con l’ultimo appuntamento stagionale de La Confessione, il programma di interviste biografiche in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 18 aprile 2026. In apertura di puntata, intervista alla giornalista Monica Maggioni, che racconterà al direttore del sito de Il Fatto Quotidiano la sua lunga carriera in Rai: prima come inviata di guerra in Medio Oriente e negli Stati Uniti, dove ha seguito le presidenziali di Bush e Obama; poi come presidente Rai e unica donna, finora, ad aver diretto il Tg1. Maggioni parlerà anche delle sue attuali esperienze televisive su Rai 3, alla conduzione di In Mezz’ora e di Newsroom, in partenza lunedì in prima serata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Confessione chiude con Monica Maggioni e Brunori Sas

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Stasera alle 20.20 su Rai 3 vi aspetto per l’ultima puntata di stagione de #LaConfessione. Con me ci saranno Monica Maggioni, che ripercorrerà la sua lunga carriera tra informazione, Rai e grandi reportage internazionali, e Brunori Sas, che racconterà il suo l facebook

«Ho avuto paura, anche di essere rapita». Monica Maggioni racconta il suo giornalismo e i traguardi raggiunti in Rai. Ultima puntata di stagione con #LaConfessione di Peter Gomez - questa sera, sabato #18aprile, ore 20.20 su Rai3. x.com