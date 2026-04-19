Elena D'Amario ad Amici 2026 con l'abito di piume | chi ha vestito la ballerina nella quinta puntata

Nella quinta puntata di Amici 2026, Elena D’Amario ha indossato un abito di piume durante la sua presenza nel programma. La ballerina, che quest’anno ricopre anche il ruolo di giudice, si è mostrata in pubblico con un look particolare. Si tratta di un dettaglio che ha attirato l’attenzione tra i telespettatori. Non sono stati forniti dettagli sull’autore dell’abito o sulla sua provenienza.

Elena D'Amario è tra le grandi protagoniste del serale di Amici 2026, dove ricopre ancora una volta i panni di giudice. Chi ha firmato l'abito grigio con le piume della quinta puntata?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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