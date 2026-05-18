La Supercoppa Italiana cambia pelle | addio Final Four e ritorno alla partita secca I dettagli

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Supercoppa Italiana 2026 adotterà una nuova formula, abbandonando il formato Final Four e tornando alla partita singola. La decisione deriva da un cambiamento nel regolamento ufficiale, che prevede che la finale si svolga in un’unica sfida e non in un torneo a più squadre. La partita si disputerà in una sede diversa dall’Arabia Saudita, dove si era svolta nelle ultime edizioni. La sfida vedrà opposte l’Inter e la Lazio, con la partita che si giocherà in Italia.

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Inter News 24 Rivoluzione nel regolamento per l’edizione 2026: l’Inter di Chivu sfiderà la Lazio in gara unica e lontano dall’Arabia Saudita. La Supercoppa Italiana accantona il format delle Final Four, che ha contraddistinto le ultime tre edizioni giocate tutte in Arabia Saudita e che hanno visto trionfare, nell’ordine, l’Inter, il Milan e il Napoli. Per l’edizione 2026, sembra ormai definito il ritorno al format classico della partita secca tra la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia, ma siccome per quest’anno le due caselle sono state occupate dall’Inter di Cristian Chivu, a contendere il trofeo, come da regolamento, ai nerazzurri sarà la Lazio che ha conquistato la finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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