La Supercoppa Italiana 2026 non si giocherà in Arabia | niente Final Four sarà gara secca

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Supercoppa Italiana 2026 non si svolgerà in Arabia e non ci sarà più la formula della Final Four. La partita si disputerà con una sola gara, ma ancora non è stata annunciata ufficialmente la sede dell’evento. La decisione riguardo al luogo di svolgimento resta in sospeso e non ci sono dettagli certi al momento.

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La prossima edizione della Supercoppa Italiana si giocherà in gara secca, ma la sede è ancora un rebus. Esclusa l’Arabia Saudita, la Lega Serie A valuta le alternative tra Stati Uniti e ritorno in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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