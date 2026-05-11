La Supercoppa Italiana 2026 non si giocherà in Arabia | niente Final Four sarà gara secca

La Supercoppa Italiana 2026 non si svolgerà in Arabia e non ci sarà più la formula della Final Four. La partita si disputerà con una sola gara, ma ancora non è stata annunciata ufficialmente la sede dell’evento. La decisione riguardo al luogo di svolgimento resta in sospeso e non ci sono dettagli certi al momento.

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