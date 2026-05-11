Supercoppa Italiana cambia tutto | ritorno alla finale secca per Inter Lazio

La Lega Serie A sta considerando diverse opzioni per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, inclusa la possibilità di spostare la sede all’estero, negli Stati Uniti. Inoltre, si sta valutando un ritorno alla formula originale con una finale secca tra le due squadre vincitrici delle rispettive coppe. Le decisioni riguardano anche il formato del torneo e il luogo in cui si svolgerà l’evento.

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