Supercoppa Italiana cambia tutto | ritorno alla finale secca per Inter Lazio
La Lega Serie A sta considerando diverse opzioni per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, inclusa la possibilità di spostare la sede all’estero, negli Stati Uniti. Inoltre, si sta valutando un ritorno alla formula originale con una finale secca tra le due squadre vincitrici delle rispettive coppe. Le decisioni riguardano anche il formato del torneo e il luogo in cui si svolgerà l’evento.
di Alberto Petrosilli Supercoppa Italiana, la Lega Serie A valuta sede e format della prossima edizione: sul tavolo anche l’ipotesi Stati Uniti. Il calcio italiano si avvicina a una stagione ricca di novità, soprattutto per quanto riguarda uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale. Nel corso della trasmissione radiofonica “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha fatto il punto sul futuro della Supercoppa Italiana. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter La principale novità riguarda il format: dopo le recenti edizioni disputate con la formula della Final Four, la competizione tornerà ad assegnarsi tramite gara secca.🔗 Leggi su Internews24.com
Bastoni’s comments before #BolognaInter in the Supercoppa Italiana
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