Al Senato l’evento La risorsa acqua in Italia e in Africa il Piano Mattei e l’impegno di Sogesid

Al Senato si è svolto l’evento “La risorsa acqua in Italia e in Africa”, durante il quale sono stati discussi il Piano Mattei e l’impegno di Sogesid. Sono intervenuti rappresentanti istituzionali e esperti che hanno evidenziato l’importanza dell’acqua come risorsa strategica per i territori. L’iniziativa ha coinvolto diversi attori impegnati nella gestione delle risorse idriche a livello nazionale e internazionale.

L'acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori. Attraverso il Piano Mattei, l'acqua, insieme alle infrastrutture sostenibili, è tra gli assi portanti della cooperazione tra Italia e Paesi africani. L'impegno dell'Italia per l'Africa si fonda su un modello di partenariato paritario, orientato alla valorizzazione delle competenze, al trasferimento tecnologico e alla costruzione di soluzioni durature per l'accesso e la gestione efficiente della risorsa. In questa prospettiva, il dialogo tra istituzioni e operatori del settore punta a rafforzare sinergie, promuovere investimenti mirati e delineare una visione condivisa che riconosca nell'acqua il suo valore strategico e vitale.