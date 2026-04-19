Campionati giovanili di nuoto paralimpico la Polizia tra i giovani atleti | Un impegno per l' integrazione

Sabato si sono svolti presso la Piscina Comunale di Cervia i Campionati italiani giovanili di Nuoto Paralimpico. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. La Polizia ha preso parte all’evento con una propria rappresentanza, sottolineando l’impegno nelle attività di promozione dell’integrazione attraverso lo sport. La competizione ha coinvolto diverse categorie e discipline del nuoto paralimpico.

Nella giornata di ieri, sabato, presso la Piscina Comunale di Cervia si sono svolti i Campionati italiani giovanili di Nuoto Paralimpico. L’evento, tra i più importanti appuntamenti del calendario nazionale dedicato allo sport paralimpico, ha visto la partecipazione di quasi 200 giovani atleti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Chimera Nuoto brilla ai Campionati Toscani Giovanili: quarantuno medaglie per gli atleti aretiniPrestazione da record per la Chimera Nuoto ai Campionati Toscani Invernali Giovanili disputati a Livorno. Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving: conclusi allo Stadio del Nuoto i campionati con oltre 2.500 atletiProsegue il fitto calendario dei grandi eventi natatori organizzati da Fin, Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Polisportiva Riccione e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuoto paralimpico: a Cervia sabato 18 aprile i Campionati Italiani Giovanili; Presentazione Campionati Italiani Giovanili FINP e FISDIR; Campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico, a Cervia il futuro del movimento; Fondo. Campionato Italiano Indoor di Categoria. Day 1. 5000 mt. Juniores. Vincono Rinascita Team Romagna e Aurelia Nuoto. Cervia, al via i campionati italiani giovanili di nuoto paralimpicoUna giornata di sport e inclusione alla Piscina Comunale di Cervia, dove sabato 18 aprile si sono aperti i Campionati italiani giovanili di nuoto paralimpico, tra i principali appuntamenti nazionali d ... ravennawebtv.it Aquateam conquista Cervia: poker d'oro ai campionati giovanili FinpSplende il sole sulla piscina comunale di Cervia, ma a brillare ancora di più sono le medaglie portate al collo dai giovani talenti dell’Aquateam Nuoto ... gonews.it Aics Sicilia, a Brolo in 18 per i campionati regionali giovanili di calcio a 7 Si gioca il prossimo weekend. Il presidente Margareci: "Squadre da cinque province siciliane, occasione ideale per coronare il lavoro svolto"... facebook