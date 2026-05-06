PSG in finale di Champions League | Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa Bayern Monaco eliminato

Il PSG ha raggiunto la finale di Champions League dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta contro il Bayern Monaco, risultato che si aggiunge alla vittoria per 5-4 ottenuta in casa nel match di andata. L'incontro si è giocato allo stadio del Bayern, con il PSG che ha mantenuto il vantaggio accumulato nel primo confronto. La qualificazione alle finali si è decisa nel doppio confronto tra le due squadre.

Il PSG si è qualificato alla finale della Champions League di calcio, pareggiando in casa del Bayern Monaco per 1-1 dopo aver vinto il confronto d’andata con un pirotecnico 5-4 di fronte al proprio pubblico del Parco dei Principi. Settimana scorsa il testa a testa andato in scena nella capitale francese era stato movimentato e ricco di colpi di scena, mentre il match in Baviera è stato più misurato e controllato in termini tattici. I transalpini sono passati in vantaggio al terzo minuto: Ruiz serve Kvaratshkhelia, il quale supera Stanisic e Upamecano, serve in mezzo per Dembelè, che segna con il suo micidiale mancino. I tedeschi sono stati...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - PSG in finale di Champions League: Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa, Bayern Monaco eliminato PSG-Bayern Monaco 5-4: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a DembeléOusmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida... Champions League, Dembélé completa l'opera: il Psg elimina il Bayern e va in finaleMonaco di Baviera (Germania), 6 maggio 2026 – La gara di andata, terminata con un clamoroso 5-4 per il Paris-Saint Germain, aveva diviso l'opinione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una semifinale di Champions League che sembra una finale; Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions; Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica; Champions League, semifinale di andata: PSG-Bayern Monaco 5-4, risultato finale Partita pirorecnica con ben 5 reti solo nei primi 45'. Atletico Madrid-Arsenal in programma domani alle 21 Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/marat. Bayern Monaco-Psg 1-1 diretta Champions League: Luis Enrique vola in finale, sfiderà l'Arsenal LIVEDopo la spettacolare partita d'andata, finita 5-4 per i parigini, all'Allianz Arena si scoprirà il nome della seconda finalista che sfiderà l'Arsenal: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it PSG in finale di Champions League: Dembelé manda in estasi i Campioni d’Europa, Bayern Monaco eliminatoIl PSG si è qualificato alla finale della Champions League di calcio, pareggiando in casa del Bayern Monaco per 1-1 dopo aver vinto il confronto d'andata ... oasport.it PSG-Arsenal è la FINALE della CHAMPIONS LEAGUE I francesi cercano il bis dopo il trionfo della scorsa stagione, per i Gunners seconda finale dopo vent'anni e caccia alla storica prima volta. Chi vincerà il 30 maggio a Budapest PSG o Arsenal - facebook.com facebook SARÀ PSG-ARSENAL LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 Chi trionferà a Budapest x.com