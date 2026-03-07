Slot sostiene la stella del Liverpool per eguagliare l’eredità di Salah dopo l’abbagliante prestazione della FA Cup

Arne Slot ha lodato l’ala giovane dopo la vittoria per 3-1 contro i Wolves nella FA Cup, sottolineando l’importanza della sua prestazione. Ha inoltre incoraggiato il giocatore a seguire le orme di Mohamed Salah, che ha lasciato un segno indelebile nel club. La partita ha visto il talento emergente mostrare le sue capacità, evidenziando il suo ruolo nel successo della squadra.

Arne Slot ha elogiato l’ala adolescente Rio Ngumoha dopo la sua impressionante prestazione nella vittoria per 3-1 della FA Cup sui Wolves, ma ha sfidato il giovane a seguire l’esempio di Mohamed Salah. Ngumoha, ha avuto una rara partenza sulla fascia sinistra e ha messo in difficoltà la difesa dei Wolves per tutta la notte prima di essere sostituito a circa 20 minuti dalla fine. La sua prestazione gli è valsa il premio Man of the Match, anche se Slot ha sottolineato che mantenere costantemente quel livello sarà la vera prova. “Buona prestazione, penso che sia stato anche migliore di quando è entrato tre giorni fa. Teneva la palla davvero bene, era una minaccia costantemente”, ha detto Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

