Nasce la ‘stanza della rabbia' nel tennis l'ha inaugurata il torneo femminile di Austin | che cos'è
Al torneo WTA di Austin è stata aperta una 'stanza della rabbia', uno spazio dedicato alle giocatrici. Questa iniziativa mira a offrire un luogo dove le atlete possano sfogare la tensione accumulata durante la competizione. La stanza è stata inaugurata all'inizio della settimana e si trova all’interno del torneo femminile di Austin.
Nasce la ‘stanza della rabbia’ nel tennis, l’ha inaugurata il torneo femminile di Austin: che cos’èRicordate le polemiche sollevate nell'ultimo Australian Open dopo che Coco Gauff era stata ripresa dalle telecamere mentre distruggeva la sua racchetta, dopo la sconfitta nei quarti con Elena ... fanpage.it
