Nasce la ‘stanza della rabbia' nel tennis l'ha inaugurata il torneo femminile di Austin | che cos'è

Al torneo WTA di Austin è stata aperta una 'stanza della rabbia', uno spazio dedicato alle giocatrici. Questa iniziativa mira a offrire un luogo dove le atlete possano sfogare la tensione accumulata durante la competizione. La stanza è stata inaugurata all'inizio della settimana e si trova all’interno del torneo femminile di Austin.