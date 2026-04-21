Trovata la donna che ha decapitato la statua di Padre Pio a Frosinone | è una 59enne con problemi mentali

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna che ha decapitato la statua di Padre Pio a Frosinone è stata individuata dalle forze dell’ordine. Si tratta di una 59enne con problemi mentali. La scoperta è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. La polizia e i carabinieri hanno collaborato per identificare l’autrice dell’atto vandalico. La donna è stata fermata e portata in custodia.

Polizia e carabinieri hanno individuato la donna grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La 59enne è stata denunciata per furto e danneggiamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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