Trovata la donna che ha decapitato la statua di Padre Pio a Frosinone | è una 59enne con problemi mentali

La donna che ha decapitato la statua di Padre Pio a Frosinone è stata individuata dalle forze dell’ordine. Si tratta di una 59enne con problemi mentali. La scoperta è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. La polizia e i carabinieri hanno collaborato per identificare l’autrice dell’atto vandalico. La donna è stata fermata e portata in custodia.

Polizia e carabinieri hanno individuato la donna grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La 59enne è stata denunciata per furto e danneggiamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Un’altra statua decapitata a Frosinone: prima Padre Pio poi la MadonnaUn’altra decapitazione di un’immagine sacra è stata compiuta a Frosinone dopo quella compiuta lo scorso fine settimana nella chiesa abbaziale di San... Decapitata la statua di Padre Pio nella chiesa di San Benedetto a Frosinone, indaga la PoliziaDanneggiata una statua di Padre Pio a Frosinone: ignoti sono entrati nella chiesa di San Benedetto e hanno staccato la testa per poi abbandonarla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Statua di Padre Pio decapitata a Frosinone, nelle telecamere una donna (di spalle) che la colpisce. Il parroco: Tanti episodi simili; Frosinone. Statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San Benedetto; Frosinone, statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San Benedetto; Frosinone: decapitata la statua di Padre Pio all'interno della chiesa di San Benedetto. Statue sacre decapitate a Frosinone: individuata la donna, 59 anni, autrice dei danneggiamentiE’ stata individuata grazie alle telecamere di videosorveglianza del Comune di Frosinone che l’hanno ripresa mentre, a piedi, è entrata nella chiesa di San Benedetto ... roma.corriere.it Statua di Padre Pio decapitata a Frosinone, nelle telecamere una donna (di spalle) che la colpisce. Il parroco: «Tanti episodi simili»Gli investigatori pensano si tratti di una fanatica: «Una donna ha colpito anche nelle chiese di Anagni e di Arnara» ... roma.corriere.it Convento Santuario Padre Pio. . Santa Messa 20 aprile 2026 Mons. Domenico D'Ambrosio - facebook.com facebook Bella quest’accoppiata De Mita - Pannella; Bonino - Padre Pio. Ma anche Nero - Rosso; Carbonara - amatriciana; Putin - Trump; Salvini - Pd. L’essenza spirituale di #Conte Ndo cojo cojo. x.com