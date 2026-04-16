La cantante è pronta a sposarsi con il giocatore di football, con il matrimonio programmato per giugno. L’abito da sposa sarà di ispirazione vintage e molto glamour, ricordando lo stile di un’icona del passato. L’evento si svolgerà in una località ancora non resa nota, e il vestito ha già attirato l’attenzione per il suo stile particolare. La coppia è al centro dell’attenzione dei media in attesa del grande giorno.

Taylor Swift si prepara a pronunciare il fatidico sì con Travis Kelce in un matrimonio previsto per giugno, e l’abito da sposa che indosserà avrà un’anima vintage decisamente glamour. La cantante ha scelto di ispirarsi al leggendario abito indossato da Elizabeth Taylor quando sposò Conrad Hilton nel 1950, lo zio del fondatore della catena alberghiera e prozio di Paris Hilton. Secondo fonti vicine alla popstar, questa scelta stilistica non è casuale, ma nasce da una vera e propria passione sviluppata durante la lavorazione del suo ultimo album: Swift avrebbe trascorso molto tempo a studiare fotografie d’epoca di Elizabeth Taylor mentre lavorava al video musicale di una canzone dedicata proprio all’iconica attrice di Hollywood, inclusa nell’album The Life Of A Showgirl.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Taylor Swift si sposa in stile Elizabeth Taylor: l’abito da sposa è già un’icona

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