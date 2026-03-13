Un giardino per la sposa-artista ammazzata

Un giardino è stato intitolato a Pippa Bacca, l’artista assassinata mentre partecipava alla performance ‘Spose in viaggio’. L’evento prevedeva che, vestita da sposa, attraversasse in autostop undici Paesi segnati da conflitti armati per diffondere un messaggio di pace e fiducia. La sua morte ha portato alla creazione di questo spazio dedicato alla memoria dell’artista.

Un giardino intitolato a Pippa Bacca, l'artista uccisa durante la performance itinerante 'Spose in viaggio' con cui si proponeva di attraversare, in autostop e vestendo un abito nuziale, undici Paesi teatro di conflitti armati per promuovere un messaggio di pace e fiducia nel prossimo. Da domani pomeriggio, infatti, il suo nome sarà rievocato a Monteveglio, per trasformare così un angolo verde in un rinnovato luogo di memoria, riflessione e incontro per la comunità. Un ulteriore passo in avanti nel percorso sulla toponomastica femminile che il comune di Valsamoggia si sta impegnando a portare avanti, con l'obiettivo di restituire visibilità a importanti figure della storia, ricordare il loro contributo e promuovere al contempo la parità di genere nell'intitolazione degli spazi pubblici.