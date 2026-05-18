Durante la sfilata di Gucci a Times Square, il designer Demna ha presentato una collezione ispirata alla cultura americana e alla routine quotidiana del consumismo. L’evento si è svolto in uno dei luoghi più noti di New York, attirando molti spettatori e fotografi. La passerella ha esposto capi che richiamano elementi della vita di tutti i giorni e delle icone popolari statunitensi. La scelta di Times Square ha sottolineato il legame tra moda e cultura urbana.

Mariah Carey, Lindsay Lohan, Shawn Mendes e una serie di personaggi della scena newyorkese (tra cui la leggendaria drag queen Lady Bunny, l’instancabile organizzatrice di feste Susanne Bartsch e il regista di Broadway Sam Pinkleton, famoso per Oh, Mary!) sedevano in prima fila. In passerella, Tom Brady era avvolto in pelle dalla testa ai piedi, mentre una Paris Hilton mora (la cui immagine era proiettata, in modo abbastanza divertente, su uno schermo brandizzato Marriott International) ha spinto un collega del settore a scrivermi su Instagram «Non una Hilton su un Marriott!». Kim Kardashian, una delle muse più longeve di Demna, ha fatto la sua comparsa senza Lewis Hamilton, che si diceva dovesse partecipare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alla sfilata di Gucci a Times Square, Demna celebra la banalità del consumismo a stelle e strisce

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Gucci Took Over Times Square… But Everyones Talking About This Walk

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