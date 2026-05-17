Visite guidate musica e teatro | la ' Settimana dei cimiteri' celebra la Certosa monumentale

La Certosa monumentale di Ferrara sarà protagonista della 'Settimana dei cimiteri', un evento promosso dall'associazione Asce. Per tutta la settimana, il sito ospiterà una serie di attività che includono visite guidate, concerti e rappresentazioni teatrali. L'obiettivo è mettere in mostra il cimitero, considerato il più grande museo a cielo aperto della città. L'iniziativa si svolge anche in altri luoghi europei e mira a far scoprire ai visitatori le caratteristiche storiche e artistiche del complesso.

Anche quest’anno, in occasione della ‘Settimana per la scoperta dei cimiteri europei’ promossa da Asce, la Certosa Monumentale di Ferrara ospiterà un palinsesto di rappresentazioni teatrali, concerti e visite guidate per valorizzare il più grande museo a cielo aperto cittadino.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Christian Grappiolo Da Raffaello a Bernini

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