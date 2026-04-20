La Salernitana vince ancora la voce dei tifosi | Blindiamo il terzo posto

La Salernitana ha ottenuto un'altra vittoria e i tifosi insistono: bisogna mantenere il terzo posto. La partita si è svolta in un campo neutro o a porte chiuse, dopo gli incidenti di Monopoli, l'invasione di campo e l’arresto di un tifoso rossonero da parte della Digos a bordo campo. La squadra si prepara a consolidare la posizione in classifica nelle ultime giornate della stagione regolare.

A Foggia (oppure in campo neutro, oppure a porte chiuse, dopo gli incidenti di Monopoli, l'invasione di campo e il tifoso rossonero in stato di fermo, bloccato dalla Digos a bordo campo), la Salernitana deve blindare il terzo posto che ha recuperato alla penultima curva della stagione regolare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Salernitana - Casertana 2-1, la reazione dei tifosi a fine gara Notizie correlate La Salernitana vince e spera, la voce dei tifosi: "Gyabuaa e Lescano sempre in campo"I supporter granata fanno festa per i nuovi acquisti, finalmente con le caratteristiche e la qualità dei titolari inamovibili. La Salernitana vince a Crotone, la voce dei tifosi: "Granata ruspanti, cura Cosmi"I supporter commentano anche le notizie relative agli scenari societari: sempre più vicino il passaggio di consegne da Iervolino a Rufini Stavolta al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Salernitana vince ancora, la voce dei tifosi: Blindiamo il terzo posto; La Salernitana vince in rimonta, la voce dei tifosi: Sospiro di sollievo, ma i dubbi restano; La Salernitana rimonta e vince…; Salernitana - Picerno 2-1, Cosmi esulta: Abbiamo fatto le prove generali dei playoff. La Salernitana vince ancora, la voce dei tifosi: Blindiamo il terzo postoI granata hanno battuto il Picerno e rimandano all'ultima giornata della stagione regolare il verdetto sulla posizione di classifica dalla quale ripartiranno in vista dei playoff ... salernotoday.it Salernitana, Cosmi: Commettiamo ancora tanti errori, ma che bello il nostro tifoSperavo di migliorare la classifica vincendo le ultime tre. Il passo falso di Potenza e il cammino incredibile di Cosenza e Casertana ci avevano fatto scivolare giù. La Salernitana ... tuttoc.com La Salernitana è questa: niente e tutto. Anche nell'arco di un stessa partita. Fa, disfa e rifà pure contro il Picerno. Imperfetta, imprevedibile, indecifrabile. Ne vince un'altra a modo suo. L'ennesima. Senza una logica, forse anche senza gioco, probabilente anche - facebook.com facebook