Inseguimenti ad alta velocità con moto e auto | due arresti

Due uomini sono stati fermati e arrestati dai carabinieri dopo due inseguimenti in strada che hanno coinvolto moto e auto. I controlli sono avvenuti in momenti diversi e in luoghi distinti, ma entrambi i soggetti sono stati riconosciuti responsabili di aver opposto resistenza a pubblico ufficiale durante i tentativi di fermo. Uno dei fermati ha 38 anni, l’altro 18.

I carabinieri hanno arrestato due persone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I fermi sono avvenuti in seguito a due distinti inseguimenti stradali, al termine dei quali i due uomini, uno di 38 e uno di 18 anni, sono stati arrestati.Il primo episodio riguarda un 38enne casertano, che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it INSEGUIMENTI della POLIZIA ad ALTA VELOCITÀ finiti MALISSIMO #1 Notizie correlate Napoli, due donne travolte e uccise da un’auto in Corso Garibaldi. Secondo testimoni l’auto procedeva ad alta velocitàNapoli, 22 marzo 2026 - Due donne sono state travolte e uccise stasera a Napoli, in Corso Garibaldi. Leggi anche: Carabinieri: 3 arresti dopo inseguimento ad alta velocità Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Minacce, aggressioni e persino inseguimenti a ex compagna e suocero, nei guai un 45enne; Fugge dalla polizia a 265 km/h poi interviene il Karma: si schianta da solo; Folle inseguimento tra Gorle e Albino si conclude con un’auto ribaltata e un arresto; Folle inseguimento nella notte: fugge ai carabinieri senza patente, bloccato sotto casa a Selargius. Fugge dalla polizia a 265 km/h poi interviene il Karma: si schianta da soloUn inseguimento ad alta velocità finisce 'da solo'. Usciti dall'autostrada i fuggitivi si sono schiantati e fine della corsa. auto.everyeye.it 5 serie d'azione in cui i personaggi sono il vero motore della storiaLe serie d'azione più efficaci non vivono solo di spettacolo, ma di personaggi complessi che guidano la storia e ne determinano ogni svolta. serial.everyeye.it Velocità, inseguimenti e una nuova missione impossibile per il driver più letale su strada. “Transporter 3”, stasera alle 21.10 sul 20 - facebook.com facebook Il conto alla rovescia finale è iniziato. Tra inseguimenti e identità svelate, il destino dello Sciacallo si decide questa sera alle 21:15 con gli ultimi due episodi di “The day of the Jackal” in prima visione su Cielo x.com