Il 2 marzo è stata trasmessa una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, che ha fatto il suo ingresso in studio sotto le tribune, ha annunciato i concorrenti in gara, tra cui il Campione in carica Giuseppe, e gli sfidanti Maria Stella e Daniele. Scotti ha chiesto agli spettatori di non tirare nulla durante la trasmissione.

Il 2 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: entrata in studio sotto le tribune per Gerry Scotti (con appello di non tirare nulla), ha poi presentato chi gioca stasera, ovvero il Campione in carica, Giuseppe, e gli sfidanti Maria Stella e Daniele. Poi il conduttore ha ironizzato sullo stop a La Ruota del 3 marzo: le sue parole. Cos’è successo nella puntata de La Ruota della Fortuna del 2 marzo. Nella puntata del 2 marzo de La Ruota della Fortuna in gioco c’è stato ancora il Campione Giuseppe, l’avvocato di Vicenza che ha totalizzato 32.400 euro. Ieri sera era in studio con la mamma, oggi con la sorella gemella Eva. A provare a togliergli il titolo di Campione sono stati gli sfidanti Maria Stella da Milano, ma di origini “romanissime”, e Daniele da Grottaferrata, che lavora per un’azienda di prodotti chimici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lascia libera Samira Lui: l’annuncio

La Ruota della Fortuna, il siparietto di Gerry Scotti e Samira Lui lascia interdettiGerry Scotti torna con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna anche lunedì 23 febbraio, come sempre accompagnato dalla splendida Samira...

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui sul minidressIl "programma delle meraviglie" è andato in onda il 30 dicembre: Gerry Scotti non è andato in vacanza e insieme a Samira Lui...

Lacrime alla Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti sotto choc: vince 160mila euro, poi accade...

Aggiornamenti e notizie su Ruota della Fortuna.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Lorenzo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Luca Video; La ruota della fortuna: Venerdì 27 febbraio Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Azioni quotidiane Video.

Mediaset cambia programmazione del 3 marzo: stop a La Ruota della Fortuna, quando torna in Tv Gerry ScottiLa Ruota della Fortuna non va in onda domani per lasciare spazio alla Coppa Italia. In via del tutto eccezionale, il game show di Gerry Scotti ferma la sua messa in onda: come cambia il palinsesto Med ... fanpage.it

La Ruota della Fortuna non va in onda, primo stop in 8 mesi per Gerry ScottiGerry Scotti e Samira Lui in pausa martedì 3 marzo, anche se per poco: cambia la programmazione di Canale 5 ed ecco cosa sostituirà l’amatissimo game show ... dilei.it

La Ruota della Fortuna non va in onda domani. Ecco come cambia il palinsesto: https://fanpa.ge/PClnG - facebook.com facebook