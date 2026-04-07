Durante questa stagione di Superlega, si è notato un notevole miglioramento nel rendimento di Pardo Mati, che ha contribuito alla crescita della Valsa Group Modena. Il giocatore, appena inserito nel roster, ha mostrato progressi evidenti come centrale e si sta facendo notare tra i giovani talenti italiani. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un percorso da seguire nel panorama del volley nazionale.

Tra le note più interessanti della stagione di Superlega c’è senza dubbio la crescita di Pardo Mati, uno dei volti nuovi della Valsa Group Modena e, più in generale, uno dei centrali più promettenti della nuova generazione italiana. In un’annata che ha visto i gialloblù fermarsi ai quarti di finale playoff contro Piacenza, il classe 2006 si è ritagliato uno spazio sempre più importante, conquistando il ruolo di titolare e dimostrando di poter reggere il confronto con avversari ben più esperti. I numeri raccontano una stagione già significativa: 119 punti complessivi in 22 presenze, con una buona incidenza in attacco ( 114 attacchi, 60,5% di positività e 0,54 di efficienza ) e un contributo interessante anche a muro ( 29 vincenti, 0,43 per set ). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’ascesa di Pardo Mati: è il centrale che l’Italia aspettava?

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