La Recanatese blinda la salvezza Poker d’oro contro il San Marino

La partita tra Recanatese e San Marino si è conclusa con una vittoria schiacciante per la squadra di casa, che ha segnato quattro gol contro uno. La formazione locale è scesa in campo con un 3-4-2-1, con Fioravanti tra i pali e vari cambi effettuati nel corso del secondo tempo. La Recanatese ha dominato l’incontro, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La squadra ospite ha segnato un gol nel primo tempo, ma non è riuscita a reagire nel secondo.

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