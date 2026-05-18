La Recanatese blinda la salvezza Poker d’oro contro il San Marino
La partita tra Recanatese e San Marino si è conclusa con una vittoria schiacciante per la squadra di casa, che ha segnato quattro gol contro uno. La formazione locale è scesa in campo con un 3-4-2-1, con Fioravanti tra i pali e vari cambi effettuati nel corso del secondo tempo. La Recanatese ha dominato l’incontro, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La squadra ospite ha segnato un gol nel primo tempo, ma non è riuscita a reagire nel secondo.
RECANATESE 4 SAN MARINO 1 RECANATESE (3-4-2-1): Fioravanti; Giusti, Vecchio, Cocino; Gori (14’ st Eleuteri), Scorza, Ferro (31’ pt Carano), Mordini; D’Angelo (36’st Di Francesco), Chiarella (14’ st Ciccanti); Pierfederici (40’ st Pesaresi) All.G. Pagliari; a disp. Zagaglia, Paoltroni, Fiumanò, Mehmedi SAN MARINO (4-3-3): Meli; Pericolini, Shiba, Ale, Brighi; Golfarelli (29’ st Zulu), Milazzo (35’ st Giacomini), Ziello; Masala (13’ st Sambou), Melloni (13’ st Cum), Rubino (13’ st Della Salandra) All. Biagioni; a disp. Coletta, Muteba, Silvestri, Kadu Arbitro: Mansour Faye di Brescia Reti: 7’st Pierfederici, 30’ Ciccanti, 38’ e 39’ Pierfederici, 42’ Sambu Note: recupero 2’+1’ ammoniti Ziello, Fioravanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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