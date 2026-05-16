Recanatese si avvicina l’ora X Con il San Marino la gara dell’anno
La Recanatese si prepara a una partita importante contro il San Marino, considerata dagli addetti ai lavori come quella dell’anno. Nel frattempo, il Chieti ha diffuso una nota in cui commenta la recente sentenza della Corte federale di Appello, definendola un “paradosso normativo” e evidenziando una “severità burocratica estrema” rispetto a quanto avviene tra i professionisti, dove si applicano criteri più flessibili. Nessuna ulteriore spiegazione o analisi è stata fornita sui motivi di queste affermazioni.
Sgombriamo subito il campo da ogni illazione: in una nota il Chieti, riferendosi alla sentenza della Corte federale di Appello, parla di “paradosso normativo” e di “severità burocratica estrema.mentre tra i professionisti si applicano criteri più flessibili”. Il club abruzzese prosegue reclamando “verifiche a tappeto sulle liberatorie e sui bilanci delle altre iscritte.La società esaurirà ogni grado di giudizio per difendere la propria categoria e la propria dignità“. Non c’è alcun accenno al cuore del problema, ossia il mancato adempimento ad obbligazioni con tempistiche inderogabili e non occorre aggiungere di chi sono le responsabilità di tali, gravi, inottemperanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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